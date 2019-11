Molfix'ten LTB Elele Çocuk Merkezi'ne anlamlı destek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl farklı bir sosyal amaç doğrultusunda gerçekleştirdiği ve bu yıl da rekor katılımla gerçekleşen maratona üç markasıyla sponsor olan Sener Trade, sponsorluk anlaşmasının dışında El Ele Çocuk Merkezi’nin bir yıllık çocuk bezi ihtiyacını MOLFİX ile karşılıyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bu kapsamda Sener Trade direktörü Fikri Şener’i kabul ederek hem maraton hem de LTB El Ele Çocuk Merkezi’ne yaptığı katkılar için Sener Trade ile Molfix’e teşekkür etti. Harmancı, “1 Haziran itibariyle yönetim ve mali sorumluluğunu aldığımız El Ele Kreşi için çalışmalarımızda ülkenin dört bir yanından insanlarımız bizi yalnız bırakmadı.

Lefkoşa Maratonu’nda yaklaşık 9 Bin kişi el ele verdi ve el birliği ile daha çok çocuğumuza daha yüksek standartlarda hizmet verecek merkezin ilk adımlarını attı.

Bu süreçte Sener Trade de üç markasıyla sponsor olmasının yanında, LTB El Ele Çocuk Kreşi’nin bir yıllık bez ihtiyacını karşılayarak bizler için önemli bir katkıda bulundu. Belediyemizle beraber, yurttaşlar, kurum ve kuruluşların el birliği ve dayanışması ile çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sener Trade Direktörü Fikri Şener de kabulde yaptığı konuşmada Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her yıl gerçekleştirdiği, başkentten başlayıp tüm adada marka olmuş maratonun, şehrin hem spor alışkanlığını geliştirmesinde hem de toplumsal ihtiyacın karşılanmasını sağladığını belirtti.

Fikri Şener “Biz Sener Trade olarak bireysel katılımda yıllardır içinde olduğumuz bu anlamlı organizasyonla ilk kez geçtiğimiz yıl kurumsal olarak tanıştık. Organizasyona, hem markalarımız hem ekibimiz hem de misyonlarımız doğrultusunda kendimizi o kadar ait hissettik ki, ilk senemizden itibaren bizim için de gelenekselleşti. Bu yıl El Ele Çocuk Merkezi yararına koşulacağını duyduğumuz ilk andan itibaren, markalarımız doğrultusunda hem sportif, hem halkın bu keyifli gününe keyif katmak hem de çocuk merkezine en doğru katkıyı yapmak için çalıştık. Elbette her markamızın ve ürünümüzün yeri bizde ayrı. Fakat sponsorluk çağrımıza en anlamlı dönüşü yapan Molfix Bebek Bezi üreticisi Hayat Kimya Holding, organizasyonu duyduğu ilk andan itibaren “Nasıl daha fazla destek olabiliriz?” diye en az bizim kadar çalıştı ve tamamen Türk mühendisler tarafından sektörünün en iyisi olarak seçilen Molfix Çocuk Bezleri ile El Ele Çocuk Merkezi’nin bir senelik çocuk bezi ihtiyacını karşılama kararı aldı. Sayın LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da ilk günden itibaren söylediği gibi çocuklarımızın eşit şartlarda büyümesi, gelişmesi elbette bizim için de çok önemli. Bu yüzden 100’den fazla ülkede aileler ve bebekleri ile buluşan, dünyanın 5. büyük markalı çocuk bezi ünvanını da elinde bulunduran Molfix ürünlerini buradaki çocuklarımızla buluşturma imkanını bize veren Hayat Holding’e ve her yıl olduğu gibi bu yıl da anlamlı bir amaç için bizi yollara döken Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve Başkanı Sn. Mehmet Harmancı’ya teşekkürlerimizi sunarız. LTB’nin bu anlamlı organizasyonları devam ettiği sürece Sener Trade “koşa koşa” her zaman destek verecektir.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2019, 21:48