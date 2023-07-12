Mor Başak Akademi ikinci kampını düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “Mor Başak Akademi” kapsamında 2. Yaz Eğitim Kampı'nı gerçekleştirdi.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre kadınların güçlenmesi, dayanışması ve bilgi paylaşımını amaçlayan kamp programı kapsamında, Kıbrıs'ın kuzeyindeki yaşlı, engelli, çocuk ve kadın hakları konusunda güncellenmiş veriler paylaşıldı. Sosyal politikalarda eşitlik sağlayıcı düzenlemeler üzerine yoğun çalışmaların yapıldığı kampta, engelli hakları, nitelikli yaşlanma, kadın emeği, sağlık ve çocuk hakları gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, grup çalışmaları aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.

Derinleşen ekonomik kriz ve kadın yoksullaşmasının durdurulması ile ilgili yürütülen çalışmalarda, kadın kooperatifleri ve dayanışma ekonomisi konuları öne çıktı. Kolektif sanat atölyesinde bir araya gelen kadınlar, yaratıcı çalışmalara katılarak keyifli bir zaman geçirdi. İki gün süren eğitim kampı sonunda katılımcılar CTP Kadın Örgütü'nün sosyal politikalar konusundaki yol haritasını birlikte oluşturdular ve toplumsal dönüşüm için atılacak adımları ele aldı.

-Derya

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, kampın ardından yaptığı değerlendirmede, kadınlar arasında güçlü bir dayanışmanın oluştuğunu ve bilgi paylaşımının arttığını vurguladı. Kadın örgütlenmesinin hızla güçlendiğini belirten Derya, Kadın Örgütü'nün kararlılığını ve etkinliğini daha da artırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Bu etkinliğin, kadınların seslerini duyurduğu, güçlendiği ve toplumsal dönüşüm için önemli adımlar attığı bir platform olduğunu söyleyen Derya, katılımcıların kamp boyunca birlikte yürüyerek hayatı dönüştürme yolunda ilerleme kararlılıklarını gösterdiklerinin altını çizdi.