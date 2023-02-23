Mormenekşe İlkokulu Okul Aile Birliği yazılı açıklama yaparak deprem riski ve okul binasının belirsizliği nedeniyle test yapılana kadar çocukları okula gönderip göndermemeyi tartıştıklarını belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mormenekşe İlkokulu Okul Aile Birliği olarak değerlendirme ve karar aşamasındayız değerli velilerimiz. Deprem riski ve okul binasının belirsizliği nedeniyle test yapılana kadar çocuklarımızı okula gönderip göndermemeyi tartışıyoruz. Bizlere söylendiğine göre Bakanlık ve Kıbrıs Tūrk Mimar Mūhendisler Odası işbirliğinde 200 kişilik bir ekip kurulduğu ve 10 gūn içinde tūm okulların testlerinin yapılacağı yönūnde ama ūlkemizde bu sūrecin daha da uzamayacağının garantisinin olmadığįnı hepimiz biliyoruz. Geçmişte depreme karşı hicbir test yapılmayan 50 yaş ve ūzeri olan okul binamızın 1. Katįnın balkonunun kolonsuz olması tedirginliğe neden olmaktadır. Olası bir orta şiddete sarsįntıda bu balkonların mukavemet gūcū çok zayıf ise yıkılacak ve çocuklarımızın kaçış yolları kapanacak o itiş kakış halinde daha kötū durumlar yaşanacaktır. Whatsapp ūzerinden oylama yaptık 12 Yönetim Kurulu ūyemizden 5 kişi çocuklar okula gönderilmesin yönūnde oy kullandı, 3 ūyemiz gönderilsin dedi. Evlerimiz dahil risk her yerde var , eğitim kaybı olacak hatta çocuklar psikolojik olarak etkileniyor diyerek gerekçelendirdiler bunu. Aramızda çekimser olanlar var. Bu aşamada caydırıcı bir karar alıp tepki koyup yönetenleri hızlandıracak bir karar alamıyoruz. Bir ūyemiz KTMMO Başkanįyla test işini erkene alabilir miyiz konusunu konuşacak. Belediyeden Mūhendis arkadaşımız dıştan binada soru görūnmūyor ancak test yapılmadan anlayamayız dedi. Tūm bu belirsizlik yumağında çocuklarımızįn hayatlarına mal olabilecek bir risk almamı kimse benden beklemesin. Bizim būyūkler olarak bu çocuklara sağlam donanımlı bir okul ve yaşayacakları gūzel bir hayat borcumuz var. Her veliden ricam siz de fikrinizi söyleyiniz, test yapılana kadar çocuğumu okula göndermek istiyorum veya istemiyorum diye Mūdūrūmūz Sevin hanıma bildiriniz.

Mormenekşe İlkokulu OAB Başkanı Gökhan Öztūrk"