Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim ) Yasası, çalışmaları tamamlandı

Ülkede uygulanan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası, eşya ve yolcu taşıma kurallarının dünyada uygulanan standartlara göre değiştirilmesi ve uygulanan cezaların güncellenerek daha da caydırıcı hale getirilmesi çalışmaları tamamlandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yaklaşık bir buçuk yıldır, her konu başlığının ilgili paydaşları ve uzmanları ile sürdürülen revize ve yenileme çalışmaları, şu an ülke trafiğinde eksik kalan birçok uygulamayı hayatımıza kazandıracak.

Sıklıkla tartışılan kamu aracı sürücülerine uygulanan trafik cezalarının güncellenmesi ve caydırıcı hale getirilmesi ve yine son dönemlerde çok tartışılan kaçak taşımacılığı önlemek amacı ile düzenlenen maddeler dahil bir çok düzenleme içeren yasa çalışması, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu gündemine taşınacak.