Motosiklet çukura düştü, sürücü ağır yaralandı

Gazimağusa’da 65 yaşındaki Latif Buruk, motosikletinin yoldaki çukura düşmesi sonucu geçirdiği kazada ağır yaralandı. Buruk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Gazimağusa’da Kurtalan Sokak’ta güneye doğru seyreden Latif Buruk (E-65), KY 429 plakalı motosikletinin yoldaki bir çukura düşmesi sonucu dengesini kaybederek yola düştü ve ağır yaralandı.

Buruk, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.