Yayla’da bu sabah meydana gelen motosiklet kazasında 65 yaşındaki Ertuğrul Öztoygar hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Öztoygar saat 08.00 sıralarında yönetimindeki EL 066 plakalı motosiklet ile Yayla’da 14. Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkıp, narenciye ağacının dallarına çarptıktan sonra motor üzerinden savrularak banket üzerinde bulunan taşa başını çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Öztoygar kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.