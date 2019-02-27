Motosiklette ön plaka zorunlu olmayacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada motosiklette ön plakanın zorunlu olmayacağını açıkladı. Kısa süre önce tartışma konusu haline gelen konu Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi ile çözüldü.

Atakan’ın paylaşımı şöyle:

Araç plakalarının yenilenmesi sonrası motosiklet ön tarafına plaka uygulama sorunu ortaya çıkmıştı. Birçok etkenden ötürü sorun yaratmaya başlayan bu uygulama bugün ilgili tüzüğün bakanlar kurulundan geçmesi ile kaldırıldı. Artık motosikletlerin önüne plaka zorunluluğu olmayacak. Motosikletlerde birçok AB ülkesi ve Türkiye’de uygulandığı gibi sadece arkada plaka zorunluluğu olacak.