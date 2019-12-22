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MS Derneği 20’nci yaşını kutladı

MS Derneği 20’nci yaşını kutladı
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 K.T. MS Derneği, hastalar için üçüncü kez düzenlediği ücretsiz moral yemeğinde 20’nci yaşını kutladı.
Dernek açıklamasına göre, Dernek Başkanı Sibel Hançerli, üçüncü kez düzenledikleri yemekle hastaların sosyal yaşamlarına renk katmayı amaçladıklarını söyledi. Hastaların ailelerinin yanı sıra bazı nörologlar ve hemşireler de yemeğe katıldı. 
Derneğin kurucu başkanı Ercan Seymen de etkinlikte şiir okudu. Hidden Garden’da yapılan etkinlik sırasında çekilişle çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

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