Muammer Sun anısına konser

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yarın 20.30’da Türk müziğinin usta bestecilerinden Muammer Sun anısına, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Kalkanlı’dan canlı olarak yayınlanacak bir konser verecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi iş birliği ile düzenlenen ve BRTK, Kanal T, Genç TV, Diyalog TV ve Ada TV kanallarından canlı yayınlanacak konserde, Murat Menket yönetiminde; piyanist Rüya Taner ve soprano Sermin Dikmen Töre solist olarak sahne alacak.

Covid-19 salgını dolayısıyla seyircisiz gerçekleşecek konser programında, Muammer Sun’un Bozkırın Sesi eseri, Joseph Haydn’ın Piyano Konçertosu No. 11 D Majör, Hob. XVIII eseri ve Franz Schubert’in 5. Senfonisi yer alacak.

MUAMMER SUN’UN YAŞAM ÖYKÜSÜ…

Bu yılın başında hayata gözlerini yuman 1932 Ankara doğumlu Muammer Sun, Türk müziğinin usta bestecilerinden biri olarak anılıyor.

Sun, 1946’da Askeri Mızıka Okulu’nda müziğe başladı. Bir yıl sonra 1953’te Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’ne girip; Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi oldu.

Konservatuvarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği; Muzaffer Sarısözen ile Türk halk müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi; ayrıca özel olarak Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.



1960’ta, Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Saygun’un öğrencisi olarak “pekiyi” dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı’na öğretmen olarak atandı.1975’te İzmir Devlet Konservatuvarı’na, 1980’de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na, 1987’de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na atandı. 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu.1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan emekli oldu. Devlet konservatuvarlarında görevli olduğu süre içinde, koro, solfej, armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon, orkestrasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri veren Sun’un pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı.Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul Devlet Konservatuvarlarında, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünde, Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda, Ankara Radyosu'nda öğretmenlik yaptı.1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 'nu ve TRT Müzik Dairesini kurdu.1971'de Murat Katoğlu'yla birlikte TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemini hazırladı.1968'de atandığı Millî Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında, Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği'ni hazırladı.Sun, 1967 ve 69'da biri TRT adına; diğeri de TRT ve ODTÜ adına iki büyük folklor derlemesi düzenledi. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümü öğretim üyeliğinden Ekim 1999'da emekli oldu. Eylül 2004'te Sun Yayınevi'ni kurdu. Muammer Sun, TRT'nin yapımını üstlendiği ve tarihsel olarak büyük önem taşıyan Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin müziklerini yazdı ve geniş kitlelere ulaştı.Başta SCAMV Onur Ödülü Altın Madalyası olmak üzere çok sayıda ödülün sahibiydi.