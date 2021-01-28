Muayene harcını ödeyenlere ek süre

Muayene harcını ödeyenlere ek süre
banner32

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa ve Girne ilçelerinde, belirlenen muayene takvimi içerisinde araç muayene harcını ödeyip muayenelerini yaptıramayan kişilere ek süre verilip, muayenelerini ceza ödemeden yaptırmalarının sağlanacağını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Lefkoşa ve Girne bölgelerinde egzoz emisyon testlerinin dün  itibari ile yapılamadığı ve egzoz emisyonu yapılmamış araçlara Polis Genel Müdürlüğü tarafından muayene yapılamadığı belirtildi.
Açıklamada, Lefkoşa ve Girne ilçelerinde, belirlenen muayene takvimi içerisinde araç muayene harcını ödeyip muayenelerini yaptıramayan kişilere ek süre verileceği ve muayenelerini ceza ödemeden yaptırmalarının sağlanacağını duyuruldu.
Verilecek olan ek süre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ileriki günlerde ilan edilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hür İş'ten asgari ücret açıklaması
Hür İş'ten asgari ücret açıklaması
  1. Kıbrıs
﻿