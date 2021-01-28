Muayene harcını ödeyenlere ek süre

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa ve Girne ilçelerinde, belirlenen muayene takvimi içerisinde araç muayene harcını ödeyip muayenelerini yaptıramayan kişilere ek süre verilip, muayenelerini ceza ödemeden yaptırmalarının sağlanacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Lefkoşa ve Girne bölgelerinde egzoz emisyon testlerinin dün itibari ile yapılamadığı ve egzoz emisyonu yapılmamış araçlara Polis Genel Müdürlüğü tarafından muayene yapılamadığı belirtildi.

Açıklamada, Lefkoşa ve Girne ilçelerinde, belirlenen muayene takvimi içerisinde araç muayene harcını ödeyip muayenelerini yaptıramayan kişilere ek süre verileceği ve muayenelerini ceza ödemeden yaptırmalarının sağlanacağını duyuruldu.

Verilecek olan ek süre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından ileriki günlerde ilan edilecek.