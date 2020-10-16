"Mücadele seçimden sonra da devam edecek"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), seçimlere açık müdahale olduğunu ve bunun seçimleri şaibeli hale getirdiğini savunarak, seçim sonucu ne olursa olsun mücadelenin seçimden sonra da iradeye sahip olma hedefiyle devam edeceğini vurguladı.

KTÖS; bugün düzenlediği basın toplantısıyla ilgili basına gönderdiği yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve sendikanın oy birliğiyle aldığı kararla, bağımsız aday Mustafa Akıncı’yı destekleyeceğini duyurdu.

KTÖS’ün “öğretmen sorunları ile toplum sorunları iç içedir, ayrılamaz” ilkesi temelinde toplumsal mücadelenin her alanında yerini aldığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Kıbrıs Türk toplumunun siyasi eşitlik başta olmak üzere Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan kazanılmış haklarının, toplumumuzun kültürünün, laik, demokratik karakterinin korunması, insan haklarına saygının yerleşmesi, eşitlik ve adaletin egemen olması, emek sömürüsünün son bulması, kendi kendimizi yönetme, ülkemizde ve dünyada savaşların son bularak, barışın egemen olması için yıllardan beri mücadele ediyoruz.”

Açıklamada, 18 Ekim’de ikinci turu yapılacak seçimde, bağımsız aday Akıncı’nın vizyonunun, sendikanın yıllardır sürdürdüğü mücadele ile örtüşmesinden dolayı destekleneceği duyuruldu.

KTÖS açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümetinin UBP adayı Ersin Tatar’dan yana tavır alarak Kıbrıs Türk halkının iradesini ortadan kaldırmayı amaçladığı iddia edilerek, müdahale iddialarına ilişkin çeşitli örnekler verildi.

KTÖS açıklamasında, “Tüm bu yapılanlar seçimlere açık bir müdahaledir ve bu seçimleri şaibeli yapmaktadır. Sonuç ne olursa olsun seçim sonrası da mücadelenin ‘irademize sahip’ olma hedefi ile devam edeceği açıktır” ifadeleri yer aldı.