Mücahitler Derneğinden mesaj

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının ulusal direnişinin simgelerinden olan silah arkadaşları Mehmet Salih Sucuoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, ailesine başsağlığı, Sucuoğlu’na da rahmet diledi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, merhum Sucuoğlu’nun milli eğitime ve kamu görevinde üst düzey yönetici olarak devlete büyük hizmetleri olduğunu ifade ederek, şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türk halkının o zor ve çetin yıllarında Rum saldırıları yüzünden topyekün direnişe geçen Kıbrıs Türk halkı Ada genelinde toplam 129 Direniş noktasından başlattığı Varoluş Mücadelesinde, Direniş noktalarından biri olan Poli Kasabamızın Direnişinde Mücahit Komutanı olarak son derece başarılı görevleri dolayısıyla yöredeki halkımızın takdirlerine mazhar olmuştur. Bu direniş bağımsızlığımıza giden yolun açılmasına ve Bağımsız Devlet aşamasına ulaşmamıza yadsınamaz katkıları olmuştur. Halkımızın günümüzde Mehmet Salih Sucuoğlu gibi değerlere ihtiyaç duyulduğu çok hassas bir süreçten geçmekteyiz. Ne Mutlu Mehmet Salih Sucuoğlu gibi değerleri yetiştiren Kıbrıs Türk halkına.”