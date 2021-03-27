Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Müezzinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Mustafa Akıncı’nın “1974’den sonra gelen Türklerin, Kıbrıs Türklerinin kültürleriyle bütünleşmesi gerektiği” söyleminde bulunduğunu savunarak, bunun evliliklerle gerçekleştiğini söyledi.

Müezzinoğlu, “İsimler aynı, din, dil ve inanç birliği var. Dini günler aynı, milli günler aynı, müzik ve sevilen sanatçılar aynı. Tutulan takımlar aynı. Espri anlayışı aynı. Halk oyunları aynı. Sevinç ve tasa paylaşımı aynı. Kıbrıs Türklerinin hayat damarlarını besleyen onlar. Akıncı neyi kastediyor” dedi.



Akıcı’nın, “Sanal bir dünyada, geçersiz rasyonel olmayan düşüncelerle, matematiksel formüllerle bir dünya kurduğunu” ileri süren Müezzinoğlu, açıklamasında şu ifadelere yerdi:“Öngördüğü federal sistemde yöneticiler hangi lisanla anlaşacaklar.Hangi Türk iki tane Rumca şarkı bilir. 1974’den bu yana kaç ailenin karşılıklı sosyal görüşmesi vardır. Kaç Türk çocuğun, bırakın karşılıklı konuşmayı, sosyal medyada Rum arkadaşı vardır. Bunlar olmadan federal çözüm olmaz.”