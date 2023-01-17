Müezzinoğlu: “Her iki toplumun selameti için mantıklı olan yol, iki devletli çözümden geçer”

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği, Kıbrıs sorununda uzun yıllar süren müzakere süreçlerinde federasyon görüşülür gibi yapılarak Türk tarafına zaman kaybettirildiğini belirtti.

Dernek Başkanı Tanju Müzezzinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Annan Planı referandumunda Rumların iç yüzünün ortaya çıktığını, “sürdürülen tüm gayretlere ve verilen tüm tavizlere rağmen Crans Montana’da masadan kaçanın Rum tarafı olduğunu” ifade etti.

Müzezzinoğlu, siyasi eşitliği bile kabul etmeyen bir tarafla federasyon görüşülemeyeceğini, diğer yandan, Adada oluşan durumun gerek fiziki gerek sosyal gerekse işlevsel olarak federasyonu işaret etmediğini, herkesi, gerçekler ışığında pratik ve gerçekçi düşünmeye ittiğini kaydetti.

“Her iki toplumun selameti için mantıklı olan yol, adı her ne şekilde olursa olsun, iki devletli çözümden geçer.” ifadelerini kullanan Müzezzinoğlu, tüm dünyayı Adadaki gerçekleri görmeye ve gerçekçi bir gelecek inşa etmeye davet etti.