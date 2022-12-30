Müftüzade: “2023 yılı için askerden kazı alanlarıyla ilgili bir talebimiz henüz olmamıştır”

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade, 2023 yılı için askerden kazı alanlarıyla ilgili henüz bir taleplerinin olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2023 yılı askeri bölge kazıları için talep edilen izinlerine askerin henüz yanıt vermediğiyle alakalı yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Her yıl 10 askeri bölgede kazıların yapıldığını, ancak 2023 yılı için henüz Üç Üye’li Kayıp Şahıslar Komitesi’nden askere herhangi bir talebin gitmediğini ifade eden Müftüzade, hatta 2022 yılı için onaylanmış kazı bölgelerindeki çalışmaların da sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.

2006 yılından beridir askerle iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Müftüzade, bugüne kadar talep edilen kazı alanlarından hiçbirine izin verilmeme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, bugüne kadar komitenin yapmak istediği her nokta için askerden izin verildiğini kaydetti.

Müftüzade, bu konuda kimsenin bir şüphesi olmaması gerektiğini vurguladı.