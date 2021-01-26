Müftüzade’den Rum basınına: “Asılsız haberler güvensizlik yaratır”

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Rum Haravgi gazetesindeki bir köşe yazısında Beşparmak dağlarındaki KKTC bayrağının altında Kıbrıs Rum kayıplarının kalıntılarının bulunduğu yönündeki iddiaların “asılsız” olduğunu söyledi.

Hakkı Müftüzade, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin KKTC bayrağının altının kazılması konusunda bir kararı bulunmadığını ifade ederek, kayıp şahıslar konusunun “insancıl” ve “hassas” bir konu olduğunu ve bu şekilde “asılsız” haberlerin yayınlanmasının güvensizlik yaratmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmediğini söyledi.

Müftüzade ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu ile ilgili girişimlerinin sürdüğü ve Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemleri gündeme getireceği bugünlerde böyle bir köşe yazısının yayımlanmasını “talihsizlik” olarak nitelendirerek, bu yazının, iki toplumun ilişkilerine “darbe indirdiği” görüşünü dile getirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, dün Haravgi gazetesinde yayınlanan bir köşe yazısında yer alan “KKTC bayrağı altında Kıbrıs Rum kayıplarının kemiklerinin olduğu” yönündeki iddialara yanıt verdi.

Haravgi gazetesindeki köşe yazısını “esefle ve teessüf ederek” okuduğunu ifade eden Müftüzade, “Bu yazıyı, iki toplumlu olan Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesine danışarak yazmalarını arzu ederdik” dedi.

Söz konusu bölgede Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kararlaştırdığı kazıların 2012 yılında yapıldığını hatırlatan Müftüzade, ancak komitenin bayrağın altını kazmak için bir karar almadığını söyledi.

Müftüzade, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu ile ilgili girişimleri sürerken, Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemleri gündeme getireceği bu günlerde böyle talihsiz bir yazının yayımlanması iki toplumun ilişkilerine darbe indirmektedir” şeklinde konuştu.

Hakkı Müftüzade, ayrıca kayıp şahıslar konusunun “insancıl” ve “hassas” bir konu olduğuna dikkat çekerek, “bu şekilde asılsız haberlerin yayınlanması güvensizlik yaratır ve hiçbir amaca hizmet etmez” dedi.