Muhaceret affı Komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, saat 10:00’da toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in yanı sıra Başbakanlık temsilcisi Bügem Kırgın, Muhacaret Dairesi Müdürü Erhan Akan ve İçişleri Bakanlığı Hukukçusu Emine Uzun katılarak görüşlerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Komite toplantısına CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat ile Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.