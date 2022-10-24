Muhaceret affı Meclis'ten geçti

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla; Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı da oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili yasaya karşı iptal davası açtığını ve bir talepte bulunduklarını söyledi.

Yapılan dilekçe ile ara emri istendiğini dile getiren Erhürman, Anayasa Mahkemesi'nce bugün verilen kararın ardından davanın esasının devam ettiği sadece yürütmenin durdurulmasına karşı yaptıkları başvuruya ilişkin karar verildiğini kaydetti.

Önemli olanın belediyelerin sayısının değil yasanın anayasaya uygunluğu olması gerektiğini dile getiren Erhürman, henüz yürürlüğe giren maddelerin de yürürlüğe girmeden durdurulmasını istediklerini söyledi.

Görüşülmemiş maddelerdeki Anayasal kararın daha görüşüleceğini dile getiren Erhürman, bu davanın daha bitmediğini ve seçimler yapıldıktan sonra ülkede büyük bir kaosun yaşanacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin tüm maddelerle ilgili karar vermediğini dile getiren Erhürman, bugünkü kararın ara emrine ilişkin bir karar olduğunu kaydetti. İddialarının çok açık olduğunu ve seçimlerin ertesi günü ülkede yetki karmaşası yaşanacağını dile getiren Erhürman, bu yasanın Meclis’te tartışma zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Meselenin anayasaya uygunluk olması gerektiğini dile getiren Erhürman, tüm birleşmenin seçimle birlikte gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Erhürman, davanın kazananı ve kaybedeni olmadığını, davanın daha süreceğini dile getirerek, bu yasa ile ilgili ilk davanın ilk talebinin görüşüldüğünü, bundan sonraki süreçte de Anayasaya aykırılık denetimini CTP olarak takip edeceklerini belirtti.

Erhürman, kaos yaratıldığını ifade ederek iktidara gelmeleri halinde bu keşmekeşi giderecek çalışmayı şimdiden hazırladıklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurmayı reddettiğini dile getiren Erhürman, bu davanın bitmiş olmadığını, sadece ara emri talebinin reddedildiğini yineledi.

Yerinden söz alan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, yürürlüğe girmemiş maddeler için neden ara emri istendiğini sordu.

CTP Milletvekili Erhürman, mahkemenin daha sonra yaratılacak nihai kararını seçimden önce veremeyeceğini dile getirerek, durdurulmadığı takdirde yasanın maddelerinin otomatik olarak yürürlüğe girecek olmasından dolayı kaos yaşanacağını söyledi.

Bu sebepten dolayı bunu istediklerini dile getiren Erhürman, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara saygılı olduklarını kaydetti.

Ara emrinin statükonun korunması için verilebileceğini, sonradan verilecek bir kararın işleri çözemeyebileceğini kaydeden Erhürman, buradaki endişelerinin seçimden hemen sonra ülkede kaos yaşanacağı olduğunu söyledi ve kendilerinin iktidara gelmesi halinde ne yapacaklarını bildiklerini belirtti.

Erhürman, bu kaosu önlemek için bu yasanın külliyen değişmesi gerektiğini kaydetti.

Anayasa’daki seçim tarihlerinin kendi kafalarına göre değişmeyeceğini, bir karar verildiğini dile getiren Erhürman, Anayasa Mahkemesi'nin bir tavır koyduğunu bu karara da sevinilmesi gerektiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi'nin bugünkü kararına saygılı olduklarını vurgulayan Erhürman, kendilerinin iktidara gelmesi durumunda da ne yapacaklarını da bildiklerini kaydetti.

Kendilerinin açtığı davalarda hiçbir zaman sayı konusu olmadığına dikkat çeken Erhürman, siyasi ve demokratik olarak yaşanacakların ülkeyi kaosa sürükleyeceğini belirtti.

-Solyalı



CTP Milletvekili Ürün Solyalı da konuşmasında, Anayasa Mahkemesi'nin kararının hayırlı olmasını diledi.

Belediye seçimlere 18 belediye ile gidileceğini dile getiren Solyalı, Anayasa veya yargı bağımsızlığının olduğunu söyleyerek, mahkemenin oy birliği ile karar almadığını belirtti ve kararın oy çokluğu ile alınmasının önemine dikkat çekti.

Bu yasanın kötü bir yasa olduğunu ve dilinin de kötü olduğunu söyleyen Solaylı, tüm tarafların yasanın kötü olduğu konusunda uzlaştığını belirtti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, mahkemenin kararına sonsuz saygılı olduklarını dile getirerek, sabahlara kadar değil ertesi güne kadar da yapılacak görüşmelerin Meclis’in asli görevi olduğunu kaydetti.

Uygulama sonuçları ile ilgili yasanın nereye göre yollandığını soran Barçın, 2022 mali yılı bütçesinin bilgiye sunumunun yapıldığını ve bunun hangi yasa göre yapıldığının bilindiğini, bugün belediye seçim tarihinin yapılacağını ve burada bu yasanın görüşüldüğünü söyledi.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, belediyeler yasası üzerinde yapılan çalışmaların kolay bir süreçten geçmediğini dile getirdi ve yapılan çalışmaları anlattı.

Bugün Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın belediye seçimlerinin yapılabilmesi konusunda önemli bir karar olduğunu dile getiren Öztürkler, 25 Aralık 2022 tarihinde belediye seçimlerinin yapılacağının kesinleştiğini belirtti.

Belediyelerin birleştirilmesinin reformun ilk bacağı olduğunu dile getiren Öztürkler, esas bu ülkede belediyelerin önünü açacak ve kendi öz kaynaklarıyla yatırım götüreceği gelir dağılımlarının daha kontrollü olabileceği ve denetimin de doğru şekilde yapılacağı yasanın bu topluma kazandırmanın önemli olduğunu kaydetti.

Komitede yapılan toplantılarda, yasanın birçok maddesinin oy birliğiyle geçtiğini fakat birkaç maddesinde uzlaşılamadığını ve ana muhalefet partisi ile çalışacaklarını ve oy birliği ile yasanın kazandırılması yönünde çalışılacağını belirtti.

Yasalar ile ilgili paydaşların çok ciddi katkıları olduğunu dile getiren Öztürkler, artık gerekli çalışmalar ve icraatları da yapmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Ülkede herhangi bir kaotik ortama sebebiyet vermeyeceklerini de paylaşmak istediklerini söyleyen Öztürkler, herkese hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından tasarının madde madde görüşülmesine geçildi. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ikinci görüşmesi oylanarak sonra erdi. 3. görüşülmesine geçildi.

Tasarının bütünü de oy çokluğuyla kabul edildi.

- “Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı” oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra “Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı”nı görüşülmeye başlandı. Tasarıyla ilgili raporu, Komite Başkanı Yasemi Öztürk okudu.

-Talat

Tasarıyla ilgili ilk sözü alan CTP Milletvekili Ongun Talat, af uygulamalarının istisna görülmesi gerektiğini söyledi.

Alışkanlık haline gelmemesi için bir önceki aftan yararlananların artık bu aftan yararlanamaması gerektiği konusunun önemine dikkat çeken Talat, bu konuya insani yaklaştıklarını ve yapıcı yaklaştıklarını kaydetti.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, yasaya oylarının olumlu olduğunu söyledi.

Bir önceki aftan yararlananların bu aftan yararlanamayacak olmasının önemli olduğunu dile getiren Barçın, bu afların alışkanlık haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

-Baybars

HP Milletvekili Ayşegül Baybars konuşmasında, ülkedeki kayıt dışılığın alışkanlık haline gelmemesi gerektiğini söyledi.

Ülkeye girişlerin farklı koşulları olduğunu anlatan Baybars, ülkeye kayıt dışı gelerek yaşayanların büyük bir kısmının turist vizesiyle adaya geldiğini ve gelen insanlara sürekli af çıkarılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Ülkeye ne amaçla gelindiğinin beyan edilmesi gerektiğine dikkat çeken Baybars, turist olarak gelen kişilerin ülkede kalmak için gelmediğini, bu amaçla ülkeye gelenlere af çıkarılmasının süreklilik haline gelmesinin ülkede kayıt dışılığı artırdığını belirtti.

Bu muhaceret yasası ile bakanlığın uygun gördüğü kişilere af çıkarılabileceği fakat mahkeme tarafından ihraç edilen kişilere ihraç edilenlere af çıkarılmamasının açıklanmasını dile getiren Baybars, af çıkarılan insanlara turist vizesi ile ülkeye girişinin sağlanarak yine kayıt dışılığa sebebiyet verilebileceğini söyledi.

Yasada bazı maddelerin tam anlaşılamadığını dile getiren Baybars, ülkeye turist olarak girenlere af çıkarılmasının doğru olmadığını kaydetti. Kayıt dışılığın kanayan yara olduğunu söyleyen Baybars, kayıt dışı yaşayan kişilerin sayısının tam olarak bilinmediğini belirtti.

-Öztürkler

Konuşmacıları yanıtlayan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, yasanın oy birliğiyle geçecek olmasından dolayı teşekkür etti.

Öztürkler, aftan 4 Kasım 2021 ve 31 ocak 4 bin 167 kişi yararlandığını ve sisteme girebilmesini talep ettiğini bundan da yaklaşık 5 bin kişinin yaralanabileceğini düşündüklerini söyledi.

Amaçlarının ülkede olanların kayıt altına alınması olduğunu dile getiren Öztürkler, tüzüğün elverdiği şekilde ülkeye girişlerin düzenlenmesi ve ciddi denetim getirilmesinin sağlanacağını kaydetti.

Çok ciddi yazılımlarla ülkeye girişlerin daha kontrollü yapılması için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Öztürkler, komite çalışmalarına katkı koyanlara ve ana muhalefet partisindeki arkadaşlarının yaptığı önerilerle düzeltmeye gittiklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından “Yabancılar ve Muhaceret Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşüldü ve oylandı. Daha sonra tasarının bütünü görüşüldü ve tasarı 31 kabul, 1 de çekimser oyla ve oy birliğiyle kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022, 16:28