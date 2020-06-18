Muhalefetten Meclis'teki gecikmeye tepki

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, ikinci denemesinde toplandı. Muhalefet partilerinin temsilcileri, iç tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca konuşma talep ederek sırasıyla toplantının başlamasındaki 2 buçuk saatlik gecikmeyle ilgili eleştirilerini sıraladı.

ÖZYİĞİT: “HÜKÜMET ORTAKLARI TOPU BİRBİRİNE ATIYOR”

İlk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, içinde bulunulan bu zor günlerden geçilirken, kendilerinin güç birliği, beraberlik çağrısı yaptıklarını, ilk günden hükümete katkı yapacak adımlar atma yönünde tavır aldıklarını ancak hükümetin aynı ciddiyette olmadığını söyledi.

Hükümet ortaklarının “top sende” diyerek topu diğerine attığını, bugün de saatlerdir Genel Kurul’un toplanmasını beklediklerini, hükümet yetkililerinin ancak 2 buçuk saat sonra Genel Kurul’u toplamayı becerebilmesini eleştirdi.

ARIKLI: “ÜLKE GÜNLERDİR ÇALKALANIYOR”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhalefetin sıkıntılarını Meclis Genel Kurulu’nda dile getirme hakkı olduğunu, 2 buçuk saat bekletildikten sonra ne konuşulacağına müdahale edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Ülkenin günlerdir çalkalandığını, “ortada bir leş olduğunu”, hükümetinse kayıkçı kavgasına (düzmece kavga) tutuştuğunu ifade eden Arıklı, memleket sorunlarının kendi haline bırakılamayacağını söyleyerek “Kelle verecekseniz verin, zaten alışıksınız” dedi.

ATAOĞLU: “GAİLA ÜLKE OLMALI”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, geçirilen zorlu süreçte, sağlık ve ekonomi konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ve tartışılması gerekenin bunlar olduğunu belirterek, esnafın gelecek ay yaşaması muhtemel sorunların değerlendirilmesi gereken bu dönemde Meclis Genel Kurulu’nun toplanamamasını eleştirdi.

Hükümet içinde saat 11.00’e kadar bazı taleplerinin gerçekleştirilmemesi halinde Genel Kurul’a katılmayacağını söyleyen kişiler bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, bugün yaşanan bu gecikmenin de kimse için sürpriz olmadığını belirtti.

Ataoğlu, “Bu tür aksaklık ve gecikmelere ne yazık ki herkes alışık” dedi.

Hükümet kanatlarının farklı talepleri olmasının normal olduğunu ancak bunu kendi içlerinde çözmeleri gerektiğini kaydeden Ataoğlu, kendilerinin çok önceden yasaklar olmasa eylemlerden sokağa çıkılamayacağını öngörerek hükümeti uyardıklarını da hatırlattı.

Ataoğlu, en kısa sürede herkesin gailesinin ülke olmasını temenni etti.

ERHÜRMAN: "CİDDİYETE DAVET EDİYORUM"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, hafta sonundan beri ülkenin yaşanan skandalı konuştuğunu, bugün Meclis’in denetim günü olduğunu ancak muhalefetin saat 10.00’dan beri Genel Kurul’un toplanmasını beklediğini söyledi. Erhürman, hükümetin kendi içinde yaptığı ayrı ayrı toplantılar nedeniyle açılışı yapamadıklarını, Başbakan’ın ve bakanların Genel Kurul’da olmadığını belirterek, muhalefetin sorularını kimin cevaplayacağını sordu.

Erhürman, polis soruşturmasından ne beklendiğini, Meclis’e ne sonuç çıkarsa gelinmesine karar verileceğini bilmediğini, bu kişilerin Bakanlar Kurulu kararı olmadan ülkeye girdiğini, gümrük kontrolünün yapılmadığının da önceki Genel Kurul birleşiminde bakanlarca açıklandığını hatırlattı.

Önceki Bakanlar Kurulunda tüm bakanların farklı açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Erhürman, polisin ne bulmasının beklendiğini bilemediğini zaten açıklananların doğru ve yasal olmadığını belirterek, “Magazin kısmının cevaplarını mı bekliyoruz, ne çıksa ne fark edecek?” dedi.

Erhürman, Bakanlar Kurulu kararı olmamasının zaten tüm bakanların sorunu olduğunu, gümrük kontrolü yapılmamasının da hükümetin sorunu olduğunu şahıslarla alakalı olmaması gerektiğini söyleyerek, bugün hükümeti denetlemek için toplanıldığını ancak hükümet yetkililerinin başka işleri olduğu için toplantıya katılmadığını kaydetti.

Erhürman, halkın tek derdinin hükümete güvenmemesi ve 1 Temmuz’dan sonra yaşanabilecek sağlık sorunları olduğunu ifade ederek, “Bu ciddiyet ülke yönetimi değil, hiç olmazsa Meclis’te sağlıklı bir ortam sağlayın. Ciddiyete davet ediyorum” dedi.

BEROVA: "GECİKME İLK KEZ OLMADI"

Daha sonra kürsüye gelen UBP Milletvekili Özdemir Berova, 7 yıllık milletvekilliğinde 5 hükümet gördüğünü Meclis’in açılma saatiyle ilgili içinde bulunulan durumlara bağlı gecikmeler olduğunu, bunun ilk kez bugün olmadığını söyledi.

Usulle ilgili konuşmaları dinlediğini, 62. Madde uyarınca yapılacak konuşmaların da Başbakan’ın önceden bilgisine getirilmesi gerektiğine işaret ederek bugün yapılan konuşmaların usul ciddiyeti içinde kabul edilemeyeceğini kaydetti.

TOPAL: "TEPKİLER SAMİMİYETTEN YOKSUN"

HP Başkan Vekili Hasan Topal, samimiyetten yoksun duruşların ülkeyi ne hale getirdiğinin görüldüğünü, ülkenin seçim gailesi içine girdiği için bugünkü tepkileri samimi bulmadığını söyledi.

Topal, dünyanın ve ülkenin kaos içinde olduğu bu dönemde, sıkıntı yaşayanlara çözüm bulmak gerekirken, yaratılan suni gündemle önemli olanın bertaraf edilmeye çalışılmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Aynı gemide daha samimi ve gerçekçi işlerle uğraşıp halkın sorunlara çare bulunması çağrısında bulunan Hasan Topal, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın bakanlar Özersay ve Baybars’ın nerede olduğuyla ilgili sorusu üzerine “Ben onu bilemem” yanıtını verdi.