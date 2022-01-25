Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yeni kurulan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’ni kabul etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), aralık ayında kurulan Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği (KKGDUB) heyetini kabul etti.
Birlik’ten verilen bilgiye göre, kabulde KTMMOB adına Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Evren Çavdır, Genel Sayman Mert Girgen ile Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hüdaverdi Tozan yer alırken, KKGDUB’den Başkan Kutay Ramiz ile Yazman Gizlem Sakallı Öke hazır bulundu.
Adanır konuşmasında, birlik üyelerine de bu bilgilendirmenin yapılacağını, dolayısı ile kendi karşılaşacakları durumlarda uzman ve profesyonel bilgi almak istediklerinde Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği ile temas etmelerinin, yeni kurulan birliğin güçlenmesi açısından fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.