Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yeni kurulan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’ni kabul etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), aralık ayında kurulan Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği (KKGDUB) heyetini kabul etti.

Birlik’ten verilen bilgiye göre, kabulde KTMMOB adına Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Evren Çavdır, Genel Sayman Mert Girgen ile Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hüdaverdi Tozan yer alırken, KKGDUB’den Başkan Kutay Ramiz ile Yazman Gizlem Sakallı Öke hazır bulundu.



KTMMOB Genel Başkanı Adanır kabulde yaptığı konuşmada, bu amaçla bir birliğin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni kurulan birliğin hayırlı olmasını diledi. Profesyonel ve gerçekten uzmanlık eğitimi almış kişilerin bu işi yapmasının önemine vurgu yapan Adanır, “Bu konuda suiistimale açık çok şey var ve bunu da kullanan çok sayıda merci var. Böyle bir oluşuma gidilmesi bizim için sevindiricidir” şeklinde konuştu.Adanır konuşmasında, birlik üyelerine de bu bilgilendirmenin yapılacağını, dolayısı ile kendi karşılaşacakları durumlarda uzman ve profesyonel bilgi almak istediklerinde Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği ile temas etmelerinin, yeni kurulan birliğin güçlenmesi açısından fayda sağlayacağını da sözlerine ekledi.