Muhtarlardan Hükümete birlikte çalışma çağrısı

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, muhtarların Covid-19 salgını mücadelesinde, merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Darbaz, yaptığı yazılı açıklamada, Covid 19 salgını kapsamında merkezi yönetimle işbirliği yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını, muhtarların yerel ve merkezi yönetimler ile halk arasındaki köprü ve bağlantı görevini üstlenebileceğini kaydetti.

Darbaz, “KKTC muhtarları olarak, tüm Kurum, Kuruluş Yerel ve merkezi yönetimlerin bizlerden talep edecekleri her türlü yardımı, desteği sağlamaya hazır olduğumuzu bilgilerinize getiririz” dedi.