Muhtarların ödeneklerinin artırılması için hazırlanan tasarıya ivedilik

Meclis Genel Kurulu’nda, bazı tasarılarla ilgili ivedilik kararları alındı. Muhtarların aylık ödeneklerinin artırılması için hazırlanan tasarıya milletvekilleri destek belirtti.

Toplantıda ilk olarak Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın genel kurulda ivedilikle görüşülmesi oy birliğiyle oylandı. “Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı”nın genel kurulda ivedilikle görüşülmesine de oy birliğiyle onay verildi. Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilik önerisi de oy birliğiyle kabul edildi.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun söz alarak yasa tasarısının ödeneklerde bir değişiklik öngördüğünü kaydetti.

Bu yasa tasarısı için tüm partilerle yapılan mutabakatla ivedilik alınmasının karar verildiğini kaydeden Atun, burada çok ciddi bir mağduriyet olduğunu ve ödeneğin asgari ücretin yüzde 50’sinden yüzde 75’ine çıkarılması için ivedilik alınmasının gerektiğini belirtti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, muhtarlığın çok önemli olduğunu fakat bugüne kadar muhtarlara gerekli önemin verilmediğini söyledi.

Muhtarların bölgesini en iyi bilen kişi olduğuna dikkat çeken Angolemli, muhtarların ciddiye alınması ve bölge hakkındaki bilgilerin de direkt muhtarlardan alınmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye’de muhtarların durumuna bakılması gerektiğini dile getiren Angolemli, muhtardan görev beklenirse onun da karşılığının verilmesi gerektiğini kaydetti ve muhtarlara gerekirse asgari ücret kadar maaş bağlanmasını önerdi.

Muhtarlara hak ettikleri önemin verilmesi gerektiğini söyleyen Angolemli, yasanın Genel Kurul’da görüşülerek maaş bağlanmasının gündeme getirilmesini söyledi.



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, muhtarların görevlerini hakkıyla yapabilmeleri için devletin de gerekli ödenekleri ayırması gerektiğini kaydetti.

Muhtarların aldıkları rakamın yetersizliğine dikkat çeken Arıklı, her bölgede muhtar evinin yapılması gerektiğini söyledi.

Muhtarların görevlerini de hakkıyla yapması gerektiğini dile getiren Arıklı, şu anda Dipkarpaz’da bir muhtarın yaptığı yanlıştan dolayı da sorun yaşandığını kaydetti.

Arıklı, Dipkarpaz’daki ikametgah sorunuyla ilgili İçişleri Bakanı’ndan detaylı bilgi istedi.



UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, muhtarlıkların devletin en önemli mihenk taşı olduğunu söyledi.

Muhtarlıkların köylü hakkında bilgi almak için en yetkili makam olduklarını dile getiren Gündüz, muhtarların hem yabancı hem de yerli vatandaşların da kayıtlarını tutmasının önemine dikkat çekti.

Muhtarlara ödenek artışının yapılmasının çok doğru bir adım olduğunu söyleyen Gündüz, muhtarların ciddi bir görev yaptığını da kaydetti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, muhtarlarla ilgili çalışmanın gerekli olduğunu söyleyerek, muhtarların özellikle pandemi sürecinde ne kadar önemli olduğunun da birkez daha gözlemlediklerini kaydetti.

Muhtarların altyapı eksikliklerinin de olduğunu dile getiren Ataoğlu, altyapı sorunlarının çözümü için de gerekli girişimlerin yapılmasının olumlu olduğunu belirtti.

Ataoğlu, esnafın sorunlarına da değindi.



UBP Milletvekili ve Komite Başkanı Sunat Atun da, muhtarlar için verilen görüşlerin önemine dikkat çekerek bu mağduriyetlerin giderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Maliye Bakanlığı’nın desteklerinin tam olduğunu dile getiren Atun, destekleri için teşekkür ederek yaşanan mağduriyetin giderilmesi yönünde çalışma yapılacağını kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ivediliği isteyen yasanın muhtarların maddi karşılığı değil bir katkı olduğunu söyledi.

Muhtarların hizmetlerinin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, muhtarlık binasının inşaatı konusunda da projelerin gününde hayata geçirilmemesinden dolayı sıkıntılar yaşandığını ve İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalar yaptığını bildiğini kaydetti.

Muhtarların vermiş olduğu hizmetin karşılığı olmadığını bildiğini söyleyen Amcaoğlu, bu ivediliğin alınmasının önemine dikkat çekti.

CTP Milletvekili Fikri Toros, bu ivediliğin dörtlü koalisyon döneminde de gündeme geldiğini ve oy birliği yaklaşımı olduğunu fakat hükümetin devam etmediğinden dolayı sonuçlandırılamadığını belirtti.

Muhtarların verdiği cömert hizmetlerinin karşılığını almaları gerektiğini de söyleyen Toros, CTP’nin olumlu oy vereceğini açıkladı.



Daha sonra kürsüye gelen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybar, bakanlığın 240 muhtarın tümünün binalarına kavuşturulması ve gereken çalışmaları yapabilmeleri için destek verildiğini kaydetti.

Otomasyon sistemlerinin hazırlanarak istekleri doğrultusunda hizmetler verildiğini dile getiren

Baybars, toplum hizmetlerine katkı yapmak için bu değişikliği bakanlık olarak hazırladıklarını söyledi.

Baybars, herkesin muhtarlara yönelik çalışmasına katkı koyacak olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkındaki ivedilik teskeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesiyle ilgili tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

PROTOKOLLERLE İLGİLİ ONAY ANLAŞMALARI

Ardından özel gündemde yer alan işlere geçildi.

Geçen hafta başlayan ve görüşmesi tamamlanan “KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yasa tasarısı madde madde okundu ve tasarının tümü oylandı.

14 milletvekilinin katılmadığı oylamada tasarı 36 kabul oyuyla ve oy birliğiyle genel kuruldan geçti.

Daha sonra, KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Yasa tasarısı hakkında Komite Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu bilgi verdi. Ardından tasarı madde madde okundu ve oylandı. Oylamaya katılan 32 milletvekilinin tümü olumlu oy kullandı. 18 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Genel Kurul’da daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu yasa tasarısıyla ilgili komite raporunu okuyarak tasarı hakkında kısa bilgi verdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bu sırada söz alarak, yükseköğrenimin son derece önemli olduğunu ve bu alana bağlı çok önemli sektörler geliştiğini, yükseköğrenimin ülkenin ikinci büyük ekonomik gücü anlamına geldiğini kaydetti.

Bu mutabakat zaptının içerisinde yapılan işbirliği çerçevesinde öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerden yararlanmasının önemine dikkat çeken Özyiğit, YÖK’ün bunu kendi özerinden yapması önerisinde bulunduklarını ve bunun aşılması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, tasarıyla ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu ve destek vereceklerini söyledi.