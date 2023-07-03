Mülteci Hakları Derneği, ırkçı söylemlerin nefret söylemi kapsamına alınmasını talep etti.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen “Birlikte Daha İyi Projesi” kapsamında ırkçı söylemlerin ve hareketlerin ‘Fasıl 154 Ceza Yasası’ altında “nefret söylemi” kapsamına alınması için imza kampanyası başlatıldığının duyurulduğu açıklamada, vatandaşlar ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye çağrıldı.
İmza kampanyası için adres, https://www.change.org/nefretsucu olarak paylaşıldı.