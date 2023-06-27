Mülteci Hakları Derneği ve Step Up Stop Slavery insan ticareti ile mücadele için ortak proje başlattı

Mülteci Hakları Derneği(MHD) ile Step Up Stop Slavery insan ticareti ile mücadele etmek için ortak proje başlattı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ortak yürütülen İnsan Ticaretine Karşı Birleşik Eylem Projesi için açılış etkinliği yapıldı.

Yayımlanan bildiriye göre, Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yer alan etkinliğe, bazı sivil toplum örgütü, yerel kurum, Avrupa Komisyonu ve büyükelçilikler temsilcileri katıldı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson etkinlikteki konuşmasında, “üzücü gerçeğin birçok mültecinin güvenlik ve sığınma bulmak yerine insan ticaretine maruz kalması” olduğunu belirtti.

İnsan ticaretiyle mücadelenin Avrupa Birliği için bir öncelik olduğunu kaydeden Björnsson, insan ticaretiyle mücadelede sivil toplum örgütlerinin rolünün önemine dikkat çekti.

Mülteci Hakları Derneği’nden Fezile Osum konuşmasında, toplumlar arasında mevcut olmayan iş birliğinin altını çizerek, "Taraflar arasında sürdürülebilir bir diyalog kurulabilseydi, bugün önemli miktarda insan ticareti vakasını önleyebilir ve çok daha fazla sayıda mağduru koruyabilirdik" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Step Up Stop Slavery adına Katerina Stephanou da, projenin dönüşümsel değişime katkıda bulunan iki unsurunun altını çizdi. "Birincisi insan ticareti karşıtı ağ. Bu şekilde hayatta kalanlara verilen destek geliştirilebilir ve iki toplum insan ticaretiyle mücadele etmek için dayanışma içinde veri ve bilgi paylaşabilir. İkinci olarak, eğitim önemli bir rol oynamaktadır. Travma-bilgilendirmeli ve hayatta kalan merkezli eğitim, insan ticareti mağdurlarını güçlendirmek için önemlidir" dedi.

Proje Koordinatörü Damla Kodan da, Nisan 2023'te başlayan ve 30 ay sürecek olan projenin temel çıktılarının insan ticareti konusunda farkındalık yaratma, iki toplumlu savunuculuk, kapasite geliştirme ve hassas göçmen gruplarına ulaşmayı içerdiğini belirtti.