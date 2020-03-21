Mülteciler için yeterli kıyafet toplandı

KKTC'ye gelen 175 Suriyeli mülteci için başlatılan kıyafet yardımı çağrısına vatandaşların duyarlı olduğu ve yeterli kıyafet toplandığı duyuruldu.

İskele Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak,”Mülteci dostlarımıza yardım ulaştırmak isteyen vatandaşlarımızın, yardım paketlerini, Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu'na değil (yoğunluktan dolayı), İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu'na getirmelerini rica ederiz” açıklamasında bulundu.

İskele ve Yenierenköy Belediyesi’nin başlattığı destek çağrısına vatandaşlar anında dönüş yaptı. Vatandaşlar, evlerinden topladıkları battaniye, kıyafet, gıda malzemesi, gibi bir çok ihtiyaç malzemesini belediyeye teslim etti.

Ancak, temel bireysel hijyen malzemelerine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi. İskele Belediyesi Yenierenköy Belediyesi ve dernekler harekete geçti ve gerekli kıyafet yardımı toplandı. Kampanyaya vatandaşlar büyük bir duyarlılık gösterdi.

Kısa bir süre içerisinde bot, mont, kışlık kıyafetler, bebek ve çocuk kıyafetleri, bebek bezi gibi eşyalardan oluşan bir çok malzeme toplandı. Toplanan yardımlar, organize edilerek mültecilere ulaştırılacak.