Doğanköy’de dün sabah Alihan Cihan’a ait evde salon masasının üzerinde yanar vaziyette unutulan mumların masa örtüsünü tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.



Polis açıklamasına göre, çıkan yangın sonucu salonda bir ahşap masa, dört ahşap sandalye ve klima tamamen yandı.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 16:06