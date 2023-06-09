Murat Şenkul: Hep birlikte sakin olalım ve Girne Antik Liman’ın restorasyonunun bitişini bekleyelim

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Antik Liman restorasyon projesinde geriye dönülemeyecek bir yapısal değişiklik söz konusu olmadığını belirtti; “Hep birlikte sakin olalım ve projenin bitişini bekleyelim” dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Antik Liman’daki restorasyon çalışmaları sırasında tarihi dokuya zarar verildiği yönündeki iddialarla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, “Antik Liman ve Girne Kalesi çevresine yapılmakta olan zemin kaplama işinin çok yanlış bir zeminde tartışılmaya başlandığını gördüğüm için bazı bilgileri paylaşmak gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Girne Antik Liman restorasyon projesinin Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından yapıldığını belirten Şenkul, “Projenin mimar ekibi ülkemizin değerli mimarlarından oluşmakta ve Girne Belediyesi hizmet binasını tasarlayan ekiptir” ifadelerini kullandı.

Şenkul, proje hakkındaki teknik detaylarla ilgili de şunları söyledi:

“-Yapılan iş proje ile şuana kadar büyük oranda uyumludur ama kullanılacak taş ve minik çakıllı zemin detayı önemlidir.

-Benim tespit ettiğim en büyük uyumsuzluk beton şap zemin projede minik çakıllı tasarlanmış fiiliyatta ise düz şap kullanılmıştır.

-Boş bırakılan çizgiler projeye uygun olarak kumyalı taşı döşenecektir, taşın özelliği de önemlidir.

-Projenin zemin uygulaması başından beri böyledir, şekilsel olarak değişiklik yoktur ancak uygulama farklılığı vardır.

-Projenin Eski Eserler Dairesi ile birlikte yürütüldüğünü bilmekle beraber YAK’tan geçip geçmediğini bilmiyoruz.”

“YANLIŞ BİLGİLER VERMEMEİZ GEREKİYOR”

Girne Bedlideye Başkanı Şenkul, “Yapılan işi beğenip beğenmeme özgürlüğümüz ve eleştirme özgürlüğümüz vardır ancak yanlış bilgiler vermememiz gerekmektedir, hele ki kentin bir seçilmişi iseniz” diye konuştu.

Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından limandaki restorasyon ile ilgili çok sayıda toplantı yapıldığını ve buna ek 6 toplantı da belediye olarak kendilerinin düzenlediğini kaydeden Şenkul, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Her ne kadar proje bizim sorumluluğumuzda olmasa da, beraber bir süreç yönettiğimiz Turizm Bakanlığını yanlış bilgiler üzerinden hedef haline getirilmesini sessizce oturup izlemek yerine sizlerle elimizdeki tüm bilgileri paylaşmayı doğru buldum.

Son olarak arada da söylediğimiz gibi, beğenip beğenmemekte herkes özgürdür ama eleştirileri doğru zeminde yapmak için önce Bilgi sahibi olmalıyız diye düşünüyorum, özellikle de seçilmiş olan bizlerin.

Kişisel fikrimi merak edenler için, düz şap yerine bizim belediye binası önündeki gibi minik çakıllı taş olmasını tercih ederdim, projenin sürekliliği açısından.”

Murat Şenkul, “Döşenecek taşların projedeki gibi olacağını varsayar ve Cafe 34 önündeki Cam bölüm de projede öngörüldüğü gibi yapılırsa, proje ekibi gibi ben de tarih ve modernitenin tezatlığının iyi sonuç çıkaracağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“GERİYE DÖNÜLEMEYECEK BİR YAPISAL DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Hep birlikte sakin olalım ve projenin bitişini bekleyelim dostlar” diyen Şenkuş, geriye dönülemeyecek bir yapısal değişikliğin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.