Muratağa, Atlılar, Sandallar şehitleri ve gazileri için milli mücadele madalya töreni düzenlendi

Başbakanlık himayelerinde, Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitleri ve gazileri için Milli Mücadele Madalya Töreni düzenlendi.

Törende 1974’te Muratağa-Sandallar ve Atlılar’da toplu katliamlarla şehit olanları temsilen ailelerine ve gazilere toplamda 37 Milli Mücadele Madalyası takdim edildi.

Yeniboğaziçi Kültür Salonu’nda yer alan törene, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 39. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ile diğer yetkililer, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

TATAR: “ŞEHİTLERE BORCUMUZ”

Başbakan Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, “Egemen eşitlik temelinde adada var olmak şehitlere olan borcumuzdur” dedi.

Başbakan Tatar, geçmişte yanşana acıların; üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen unutulmadığını ifade ederek, geç de olsa Milli Mücadele Madalyalarını takdim etmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

“TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİ DEVAM ETMELİ”

Tatar, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da dünyanın gözü önünde gerçekleşen katliamların dünyada az görülen bir olay olduğunu vurgulayarak, bu katliamların Türkiye’nin adadaki etkin ve fiili garantisinin devam etmesi gerektiğini her defasında hatırlattığını vurguladı.

“Bu yaşananlardan sonra, anlaşma olacaksa, şekli ne olursa olsun Türkiye’nin garantörlüğünden taviz vermemek gerekir” diyen Başbakan Tatar, Garanti ve İttifak antlaşmalarının sulandırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Geçmişte çok acılar yaşandığını ancak KKTC devletinin Kıbrıs Türk halkının garantisi ve teminatı olduğunu kaydeden Tatar, “Şehitlerimize çok şey borçluyuz, onlar sayesinde vatan oldu, devlet oldu” ifadelerini kullandı.

Akdeniz’de doğal gaz ve hidrokarbon aramaları neticesinde Kıbrıs’ın daha önemli hale geldiğine işaret eden Tatar, daha güvenli gelecek için KKTC’nin güçlenmesi gerektiğini söyledi.

“Burada bir devlet var, KKTC devleti; Türk ulusunun ve bizlerin gelecekteki teminatı olmaya devam edecektir” diyen Başbakan Tatar, illa çözüm olsun diye haklardan taviz verilemeyeceğini vurguladı.

Başbakan Tatar, şehitlere ve gazilere minnet ve şükranlarını sundu

BENAN: “GEÇMİŞİ UNUTMAYACAĞIZ”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşayan Türk milletinin, esaret altında yaşamaya alışık olmayan büyük bir millet olduğunu söyledi.

Benan, bugünkü ortamın; özgürlük uğruna canı pahasına mücadele eden şehit ve gazilere borçlu olunduğunu vurgulayarak, şehitlere ve gazilere bir kez daha minnet ve şükranlarını sundu.

Geçmişi unutmayacaklarını ve dimdik ayakta duracaklarını vurgulayan Benan, ne vatandan ne bayraktan asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Benan, Milli Mücadele Madalyası için başta Başbakan Ersin Tatar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

AKKUŞ: “BUGÜN BARIŞ VE VATAN VARSA O GÜZEL İNSANLARA BORÇLUYUZ”

Başbakanlık Müdürü Bora Akkuş da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da 16 günlük bebekten, 95 yaşındaki ihtiyarlara kadar 126 kişinin Rum askeri ve EOKA tarafından insanlığa karşı katliam işlenerek şehit edildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’ne karşı yapılan etnik temizlik ve katliamların Barış Harekatı’nı zorunlu kıldığını kaydeden Akkuş, bugün şehitleri anmak ve gazilerle kucaklaşmak için madalya töreni düzenlediklerini belirtti ve “Bugün barış ve vatan varsa o güzel insanlara borçluyuz” dedi