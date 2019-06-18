Mursi için KKTC'de gıyabi cenaze namazı kılınacak

Din Görevlileri Derneği, mahkemede yargılanırken ölen “Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı” Muhammet Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldıracak.

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik yazılı açıklamasında, Mursi’nin yıllarca kötü koşullar altında hapsedildiğini, mevcut darbe yönetiminin kendisine attığı iftiralardan dolayı idam cezasına çarptırıldığını, dün de yeniden çıkarıldığı mahkemede fenalaşarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

İnik şunları kaydetti:

“Tüm Müslümanlar, inancı, haklı davası, zulme karşı dik duruşu ve bu uğurda hayatını feda eden Muhammet Mursi’yi ilelebet dua ile hayır ile yâd edeceklerdir. Ve yine onu cezaevine atıp idam ile tehdit eden ve şehadetine sebep olan zalimleri asla unutmayacaklardır. Bu vesile ile Muhammet Mursi’ye Allahtan rahmet, ailesine, Mısır halkına ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

İnandığı dava uğruna hayatını feda eden ve şehit olan Muhammet Mursi için Din Görevlileri Derneği ve Sendikası olarak KKTC genelinde merkez camilerde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır.

Cenaze namazlarının kılınacağı camiler şunlardır; Lefkoşa Selimiye Camii, Gazimağusa Polat Paşa Camii, Girne Nurettin Ersan Paşa Camii, Güzelyurt Fatih Camii, İskele Merkez Camii, Lefke Gemikonağı Camii.”