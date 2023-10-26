MÜSİAD KKTC, İsrail-Filistin savaşının bir an önce son bulması için BM’yi ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye davet etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC Yönetim Kurulu, İsrail-Filistin savaşının bir an önce son bulması için Birleşmiş Milletler’i (BM) ve uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye davet ederek, orantısız savaşın bir an önce durdurulması çağrısı yaptı.

MÜSİAD KKTC, konuyla ilgili MÜSİAD Genel Merkezi’nin yayınladığı basın bildirisini kamuoyu ile paylaştı. Bildiride, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor ve Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz” denildi.

Bu saldırıların, insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine aykırı olduğu ifade edilen bildiride, Gazze’de yaşanan katliamın, sadece Filistinlileri değil, tüm Müslümanları ve tüm vicdan sahibi insanları derinden yaraladığı kaydedildi.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı kuşatma ve ablukanın kabul edilemez olduğu vurgulanan bildiride, şöyle devam edildi:

“Gazze’de yaşayan 2,2 milyon insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı, elektrik, su, yakıt ve yiyecek sıkıntısı çektiği bir ortamda, İsrail’in saldırıları insanlık için daha vahim sonuçlar doğuracaktır. Açıkça görülmektedir ki, Gazze’de insani bir kriz yaşanmakta ve uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmaması gerekmektedir.”

- “Filistin davası, bizler için bir medeniyet davasıdır”

MÜSİAD’ın, Filistin halkının meşru haklarını savunmaya devam edeceği ve İsrail’in saldırılarına karşı ulusal ve uluslararası alanda gerekli olan tüm girişimlerde bulunacağı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

“Filistin davası, bizler için bir medeniyet davasıdır. Bu dava, tüm insanlığın ortak sorumluluğu altındadır. Bu nedenle, Türkiye’deki ve uluslararası camiadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, iş dünyasını ve medya kuruluşlarını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor; mazlum Filistin halkının yanında durmaya çağırıyoruz.”

“Bizler MÜSİAD olarak her daim mazlumların yanında durmuş bir aileyiz” denilen bildiride, Gazze’deki katliamlar sonrası oluşan ihtiyaçlar için hazırlık yapıldığı belirtildi.

MÜSİAD’ın üyeleri ve iş birliği yaptığı kuruluşlarla birlikte güçlü bir şekilde Filistin halkının yanında olacağının altı çizilen bildiride, “Bu süreçte MÜSİAD olarak 14 bini aşan üyemizle, Gazze’ye yardımlarımızı Türk Kızılay Derneği gibi insanî yardım amaçlı faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının aracılığı ile gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verildi.

Filistin halkına acil şifalar dilenerek, şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm Müslümanlara sabır temenni edilen bildiride, “Allah’ın yardımıyla, Filistin halkının zulümden kurtulacağına ve haklı davasında zafer kazanacağına inanıyoruz. Unutulamamalıdır ki Filistin’in yalnız bırakılması tüm insanlığın yalnız bırakılmasıdır” denildi.