MÜSİAD KKTC, İstanbul’da MÜSİAD EXPO Fuarına katılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC, 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı'na katılacak.

MÜSİAD KKTC’den yapılan açıklamaya göre, iki yılda bir yapılan ve bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan MÜSİAD EXPO’ya 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçi ve katılımcının gitmesi bekleniyor.

MÜSİAD tarafından düzenlenen MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı’na ilişkin açıklamalarda bulunan MÜSİAD KKTC Başkanı Ramazan Gündoğdu, KKTC'li iş insanlarının fuarda temaslarda bulunacağını aktardı.

MÜSİAD KKTC'nin çok geniş bir heyet ile MÜSİAD EXPO'ya katılım sağlayacağını kaydeden Gündoğdu, “KKTC'li iş insanları olarak bu yıl MÜSİAD KKTC çatısı altında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türkiye'nin 2023 vizyonuna ulaşması doğrultusunda MÜSİAD EXPO büyük bir fırsat sunuyor. KKTC için de yeni atılımlara olanak sağlayan bu fuarın ve fırsatların farkındayız. KKTC'den büyük bir heyet ile bu fuara katılacağız. Bu vesileyle bir kez daha bölgemizdeki iş insanlarımızı 2-5 Kasım tarihlerinde TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD EXPO’ ya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.