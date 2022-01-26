MÜSİAD KKTC “İstikrarlı ve icraatın hâkim olduğu hükümet” istedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) KKTC; istikrarlı ve icraat odaklı bir hükümet istediklerini belirtti.
Yapılması gereken reformların gecikmeden ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “İvedilik arz eden altyapı yatırımlarının bir an evvel hayata geçirilmesi, kamuda verimliliğin artırılması ve bununla birlikte net ve uzun vadeli bir enerji politikasının hayata geçirilmesi elzemdir. Sadece günümüzü kurtaran değil, ülkemizi ileriye taşıyan bir siyasi anlayışa ihtiyacımız vardır” ifadeleri yer aldı.