MÜSİAD-KKTC’den "Her türlü iş makinaları, su tankerleri ve teknik imkanı olanlara yangına müdahale" çağrısı

Müstakil İşadamları Derneği KKTC Şubesi Başkanı Ramazan Gündoğdu, ülkede devam eden orman yangınlarının söndürülmesinde güçlük çekildiğine işaret ederek, her türlü iş makinaları, su tankerleri ve teknik imkanı olanları yangına karşı göreve davet etti.

Gündoğdu, açıklamasında, “Ülkemizde devam eden orman yangınlarını büyük bir üzüntü ile gözlemlemekteyiz. Rüzgarında etkisiyle maalesef söndürülmekte güçlük çekilmektedir. Üyelerimizi ve vatandaşlarımızı her türlü iş makinaları, su tankerleri ve teknik imkanı olanları yangına karşı göreve davet ediyor, yangın çıkaranlar ile ilgili yasaların acilen güncellenmesini hükümetimizden talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.