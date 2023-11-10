Mustafa Kemal Atatürk İskele’de de törenle anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85’inci yılında İskele’de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, Atatürk anıtı önündeki törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri de katıldı.

İskele Evkaf TMK Tarih Öğretmeni Ayşe Şenyiğit Davulcuoğlu ve KTBK adına Hava Savunma Teğmen Tugay Avcı günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yaptı.

Davulcuoğlu konuşmasında, Atatürk’ün “fikirleriyle, yaptıklarıyla ve devrettiği bizlere emanet ettiği laik düzen ve Cumhuriyet rejimiyle hala daha aramızda” olduğunu kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün savaşlardaki başarıyla büyük bir asker, yönetimiyle büyük bir devlet adamı, görüşlerindeki sağlamlık, güvenirlik, barış ve insan severlik değerleriyle evrensel bir kişilik olduğunu vurgulayan Davulcuoğlu, “Atatürk’ün fikirlerinin daha iyi anlaşılarak, taklit edileceği günler olmalıdır” dedi.

Teğmen Tugay Avcı ise konuşmasında şunları söyledi:

“Türk Silahlık Kuvvetleri mensubu olarak yüreğimizde taşıdığımız vatan ve millet sevgisi barış ve güvenliğin teminatı caydırıcı gücümüz ve üstün disiplin anlayışımızla görevimizin başında ve asil Türk Milletinin hizmetindeyiz. Eşsiz kahraman büyük önder Atatürk’e olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün artarak sonsuza kadar sürecektir. Kurduğu Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağız. Onun aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz, Ruhunuz şad olsun”

Törende Atatürk’ü anlatan şiirler de okundu.