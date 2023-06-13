Mustafa Naimoğulları: Tüccar ve kasap, bizi teslim aldı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakan Ünal Üstel’in bazı konuları paket şeklinde açıklayacağını kendilerine iletildiğine işaret ederek, “Bizim muhatabımız Sayın Başbakan değildir” dedi. Tüccar ve kasabın kendilerini teslim aldığını kaydeden Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılacak görüşmede açılım olmaması halinde eylem tarihini açıklayacaklarını ifade etti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılacak görüşme öncesi basına konuştu.

Başbakan Ünal Üstel’in bazı konuları paket şeklinde açıklayacağını kendilerine iletildiğine işaret eden Naimoğulları, “Bizim muhatabımız Sayın Başbakan değildir” dedi.

Yapacakları görüşmeden sonuç çıkmaması halinde eylem tarihini açıklayacaklarını ifade eden Naimoğulları, sıkıntılarının arttığını dövizde yüzde 20’ye yakın bir artış olduğunu kaydetti.

Şubat ayından itibaren çiğ süt fiyatlarında değişme olmadığını, üreticinin aldığı doğrudan gelir desteğinin ise eridiğini belirten Başkan Naimoğulları, tüccar ve kasabın kendilerini teslim aldığını belirtti. Naimoğulları, “Tarım Bakanı ile görüşeceğiz. Bir açılım yoksa eylem tarihini açıklayacağız” dedi.