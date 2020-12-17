Mustafa Turgut Dağer son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Kıbrıs Genç Tv eski çalışanlarından Taner Gönül’ün kayınpederi, emekli Polis Müfettişi Mustafa Turgut Dağer, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Aslen Ağırdağ’lı olan ve Polis teşkilatına uzun dönem subay olarak hizmet veren Dağer, 1974 sonrası adanın ilk bomba imha uzmanı olarak biliniyordu.

Dağer’in için Lefkoşa İsmail Safa Camiinde, koronavirüs önlemleri çerçevesinde cenaze töreni düzenledi ve ardından Lefkoşa kabristanlığına defnedildi.

Dağer, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.