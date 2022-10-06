Mustafa Yeşil görevi devraldı

Mustafa Yeşil görevi devraldı
banner94

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Yeşil, görevi Ahmet Aydın’dan devraldı.

banner91
Karayolları Dairesi Müdürlüğünde gerçekleşen devir teslimde konuşan Mustafa Yeşil, atandığı makamın emek ve özveri gerektiren bir makam olduğunu, var olan sorun ve imkansızlıklara rağmen halka hizmet adına görevini layıkıyla yerine getireceğini söyledi. Mustafa Yeşil, Karayolları Dairesi eski

Müdürü Ahmet Aydın’a yaptığı çalışmalar ve verdiği hizmetten ötürü teşekkür etti.

Ahmet Aydın ise Mustafa Yeşil’e yeni görevinde başarılar diledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Arıklı: “Yeni Ercan havalimanındaki çalışmalar...
Arıklı: “Yeni Ercan havalimanındaki çalışmalar...
  1. Kıbrıs
﻿