Müstahdem tarafından hırsızık, sahtekarlıkla para temini, hırsızlık mal kabulü

Gazimağusa’daki bir marketten 3 bin 420 TL değerinde olan 13 karton sigarayı çalıp 2 bin 150 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilen kişi ile sigaraları satın alan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı ocak-nisan ayları içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketten 3 bin 420 TL değerinde olan muhtelif markalardaki toplam 13 karton sigara çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen İ.B.(E-26) tutuklandı ve çalmış olduğu 13 karton sigarayı Y.S.(E-69)’ye 2 bin 150TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Söz konusu çalıntı sigaraları piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edilen Y.S. de tutuklandı.

Öte yandan, çarşamba günü Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık olayı ile ilgili tutuklu bulunan R.H.(E-32)’nin yapılan ileri sorgulamasında, 2022 yılı Mart ayı içerisinde çalıştığı yerine ait 5 bin TL değerinde olan 37 paket dekorasyon vidasını da çaldığı ve vidaların 20 paketini başka bir iş yerine satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Söz konusu vidaları piyasa değerinin altında satın aldıkları tespit edilen A.J.(E-26) ve R.D.(E-39) de tutuklandı.