Müsteşar Öztürk: “Anavatanın güçlü desteğini bir kez daha hissettik”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk başkanlığındaki heyet, Ankara’da bakanlığın sorumluluğu altına giren bir çok konuda önemli temaslarda bulunarak sonuç alıcı görüşmeler gerçekleştirdi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra, toplu taşımada elektronik ödeme sistemi “Adakart” ve yenilenecek araç muayene sistemi ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile görüşmeler gerçekleştirilirken, Türk Hava Kurumu ile KKTC’nin de yer alacağı havacılık festivali ve K.T. Hava Sporları Federasyonunun yeniden canlandırılması konuları ele alındı. Bunun yanında Telekomünikasyon Dairesinin haberleşme altyapısını modernizasyonu ve geliştirilmesi konusunda ilgili paydaşlar ile istişareler gerçekleştirildi.

KARAYOLLARI İLE İLGİLİ KAPSAMLI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında yapılan görüşmede, KKTC Karayolları 2021 -2030 Master Planı kapsamında yapılması planlanan yolların en kısa sürede tamamlanması, yapılacak yollarla ilgili öncelik sırası, Karayolları Dairesinin makine parkının güçlendirilmesi ve Karayolları Dairesi araştırma laboratuvarının güçlendirilmesi konuları ele alındı. Buna ek olarak KKTC Karayolları 2021 -2030 Master Planı kapsamında olmayan yolların bakım ve onarımının yapılması, Toplu Taşıma Mater Planı’nın hazırlanabilmesi için gerekli olan teknik desteğin sağlanması ve Lefkoşa trafiğini rahatlatmak amacıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki kavşaklarda düzenleme yapılması konuları masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca Gazimağusa Limanı’na ISPS (International Ship and Port Facility Security Code – Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu), yangın söndürme ve TIR x-ray sistemlerinin kurulması ile gemi denetim programı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Gazimağusa Limanına demirleyen gemilere getirdiği yasaklamalarla ve Gazimağusa Limanındaki rıhtımın bakım ve onarımı görüşüldü.

“ÇOK GÜZEL VE VERİMLİ ÇALIŞMALAR OLDU”

T.C. Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un yer aldığı toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Öztürk, “Gerek bakanlığımızın gerekse hükümetimizin önem verdiği bazı projeleri, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmek üzere Ankara’ya geldik. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetinin her zaman olduğu gibi bugün de güçlü desteğini hissettik. Çok güzel ve verimli çalışmalar oldu. İki taraf da bundan sonra belirtilen projeleri hayata geçirme konusunda samimi bir şekilde çalışma yapma niyetini ortaya koydu” dedi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bakan yardımcılarının görüşülen konularla ilgili genel müdürlerini de toplantıya dahil ettiklerini aktaran Öztürk, görüşmelerin çok samimi bir ortamda ve oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

DR. FAZIL KÜÇÜK BULVARI ÜZERİNDEKİ KAVŞAKLARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ ELE ALINDI

Çalışmaları neticesinde, Karayolları Master Planı çerçevesinde yapılması öngörülen ve halen yapılmakta olan projelerin hızlandırılması konusunda her türlü çaba ve desteğin verileceği sözünü aldıklarına işaret eden Öztürk, özellikle Lefkoşa Trafiğinin rahatlatılması çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki kavşakların rahatlatılması amacıyla yapılması gereken düzenlemelerin konuşulduğunu, bu konuda projelerin üretilmesi ve hızla uygulanmasının talep edildiğini belirterek bu konuda da gerekli desteğin verileceği sözünü aldıklarını iletti.

KKTC limanlarında ihtiyaç duyulan güvenlikle ilgili teknik ekipman ve yazılımın yanı sıra gerekli tamiratlarla ilgili her türlü desteğin Türkiye Cumhuriyeti tarafından verileceğini belirten Enver Öztürk, telekomünikasyon alanında da ihtiyaç duyulan yatırımlar konusunda taleplerinin karşılanacağı sözünü aldıklarını kaydetti.

ARAÇ MUAYENE SİSTEMİNİN YENİLENMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ VE DESTEK SÖZÜ

Türk Hava Kurumu Başkanı H. Abdullah Kaya ile havacılık ve hava sporlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Müsteşar Öztürk, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile yapılan görüşmede, araç muayene istasyonlarının altyapısı, kurulumu ve işletilmesi konularında işbirliği ve destek verilmesi ile ilgili mutabakat sağlandığını sözlerine ekledi.

Ankara’daki temasları sırasında Müsteşar Öztürk’e Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz, Limanlar Dairesi Baş Kılavuzu ve Liman Başkanı Kemal Yapıcı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Hande Güzoğlu ve KKTC Ankara Büyükelçiliği Muavin Konsolosu Ömür Gedikoğlu eşlik etti.