Mütahitler Birliği'nden UBP'ye ziyaret

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele Emirnamesi’nin inşaat sektörü yanı sıra diğer sektörler ve halka zarar vereceğini, dolayısı ile partisinin bu zararın ortadan kalkması için çaba göstereceğini söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nden bir heyet bugün Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Tatar’a birliğin Gazimağusa-Yeni Boğaziçi-İskele Emirnamesi ile ilgili tepkilerini dile getirdi.

Ziyarette, UBP Gazimağusa milletvekilleri Ersan Saner, Resmiye Canaltay ile İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da yaptığı açıklamada, “UBP’nin ilk günden beri kurduğu komite vasıtasıyla gelişmeleri takip ettiğini” belirtti ve şunları söyledi:

“Bu emirname inşaat sektörlerinin yanı sıra diğer sektörleri ve tabii ki halkımızı da ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkileyecektir. UBP, bu emirnamenin zararlarının giderilmesi için yapılacak çalışmalara destek verecektir. Biz de çevreye karşı duyarlıyız ama çevrenin korunmasının yanı sıra bölgesel, ülkesel gelişmenin gözetilmesi de mümkündür. Emirname yasak demektir. Yasakla bu işler olmaz. Emirname değil İmar Planı yapılması yönüne gidilmelidir. Şimdi emirnameye bir bitiş tarihi konuldu ama ona uyulmazsa ne olacağı bellidir. Emirname devam edecektir. Dolayısıyla emirnameye bitiş tarihi konulması yeterli ve güvenilir değildir”.