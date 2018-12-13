Mütahitlerden emirname toplantısı...Hükümete 5 gün süre

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnemesi’yle ilgili bu akşam Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği tarafından toplantı düzenlendi. Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya yoğun katılım gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İnşaat Müteahhitleri Birliği Cafer Gürcafer, "On binlerce KKTC insanımıza ekmek veren ve neredeyse kamu çalışanının maaşını büyük oranda ödeyen bir sektörü bu kadar basit bir şekilde çöpe atamazsın. Bundan dolayı biz o emirnameyi kabul etmiyoruz. Hükümet açıklama yaptı; Sn. Bakan’ın sosyal medyadan açıklamalarını gördük; geri adım atmayacaklarmış. Biz de geri adım atmayacağız. Salı günü için çok büyük bir eylem planlıyoruz. Hükümete mesajım 5 gününüz var, bu 5 gün içinde sizi akıl yoluna davet ediyorum, eğer 5 günün sonunda uzlaşı sağlanmazsa bütün halkla, sivil toplum örgütleri olarak, bütün köyler olarak Lefkoşa’dayız" dedi.

Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, emirnameyi fiyasko olarak nitelendirerek, “bir fiyaskoyla karşı karşıyayız. ” dedi. Gelinen noktada emirname bardağı taşıran son damla olduğunu dile getiren Gürcafer, emirnameyi kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Müteahhitler Birliği olarak çeşitli zamanlarda imar planıyla ilgili fikirlerini ilgili mercilere sunduklarını anlatan Gürcafer,“ Emirnamenin karşısındayız, imar planı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İmar planıyla ilgili gerekli çalışmanın dünyadaki örnekleriyle derinlemesine araştırıldığında vurgu yapan Özcafer, her yıl on bin konut talebi olduğunun, bu rakamın 5 bininin iç piyasa, diğer 5 binin yarısının yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler, diğer yarısının ise yabancılar olduğunu kaydetti

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 17:50