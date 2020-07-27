Müteahhitler yarın araçlı eylem yapacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği “yıllardır sorunlara çözüm üretilmemesi, emirnameyle ilgili önerilerinin dikkate alınmaması ve verilen vaatlerin yerine getirilmemesi‘ nedeniyle yarın araçlı eylem yapacak.

Haspolat ve Gönyeli kavşağında 09.30’da toplanacak Müteahhitler Birliği üyeleri araçlarla Başbakanlık ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne gidecek.

Birliği Başkanı Cefer Gürcafer’in verdiği bilgiye göre, yıllardır devletle sorun yaşadıklarını, ödemeler, ihaleler ve farklı konularda yaşadıkları sorunlar konusunda muhatap bulamadıklarını sorunlarını aktardıkları herkesin kendilerine haklısını dediğini ancak çözüm üretmediğini belirtti.

Emirnameyle ilgili ilk günden beri taleplerini ve önerilerini sunduklarını ancak hiçbirinin değerlendirmeye alınmadığını son yaşananların da bardağı taşırdığını belirterek, “Emirname süreci ilk baştan problemliydi atılan her adımla konu daha da karmaşık hale getirildi” dedi.