Mütevelli heyeti başkanlığına Yamaç getirildi

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, yeni dönem Mütevelli Heyeti Başkanlığına Hüseyin Özün Yamaç getirildi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, dün yapılan toplantıda yapmış olduğu gizli oylamada Mütevelli Heyeti seçimi gerçekleştirilerek, Başkanlık görevi Hüseyin Ruso’dan, Hüseyin Özün Yamaç’a geçti.

Toplantıda başkanlık görevini devreden Hüseyin Ruso, ciddi sorumluluk gerektiren bu görevin bir bayrak yarışı gibi dönüşümlü olmasının, paylaşımcılık ruhu ve motivasyon için önemli olduğunu belirterek, yeniliklerin enerji ve dinamizm kaynağı olduğunu söyledi.

Başkanlık döneminde birlikte faaliyetlerini sürdürdüğü mütevelli heyeti üyelerine ve vakıf personeline teşekkür eden Ruso, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti’nin 2006 yılından buyana bir üyesi olan Hüseyin Özün Yamaç’a devretti.

YAMAÇ

Başkanlık görevini devralan Hüseyin Özün Yamaç ise, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın toplum içindeki değerinin çok yüce olduğunu vurgulayarak, onur duyulan bir sivil toplum örgütünde yıllardır üye olarak bulunmanın ve topluma hizmet etmenin erdemini dile getirdi.

Böylesi bir kurumda başkanlık sıfatıyla onurlandırılmanın başka bir erdem olduğunu söyleyen Yamaç, içinde bulunulan insani değerlerin ve halk sağlığını ilgilendiren bu misyonla gerek Kemal Saraçoğlu Vakfı’nda, gerekse tüm sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla istişareyi devam ettirmenin öncelikleri içerisinde olduğunu kaydetti.