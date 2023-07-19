Mutlu Barış Harekâtının yıldönümü nedeniyle Lefkoşa’daki Ecevit Anıtı önünde tören düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı talimatını veren Bülent Ecevit, Lefkoşa Göçmenköy’deki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

Sönmezliler Ocağı himayesinde düzenlenen törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin yanı sıra muharip dernek temsilcileri katıldı.

Anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın ardından törene katılanlara hitap eden Töre, 74 Mutlu Barış Harekâtı'nın mimarları dönemin Başbakankı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı minnetle andıklarını belirtti.

Kıbrıs Türkü'nün 20 Temmuz 1974’te adeta yeniden doğduğunu söyleyen Töre, adaya o dönemde vurulan Türk mührünü kaldırmaya gerek içte, gerekse dışta hiçbir gücün yetmeyeceğini ifade etti.

Göndere çekilen Türk bayrağının hiçbir zaman inmeyeceğini kaydeden Töre, vatan uğruna şehit düşen Mehmetçik ve mücahitleri rahmetle anarak sözlerini tamamladı.