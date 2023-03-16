“Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” Güzelyurt’ta düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen “Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” Güzelyurt’ta gerçekleşti.
Etkinlikte, ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı” ücretsiz dağıtıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde projelendirilen ve ülke genelinde tüm devlet anaokulu ve ilkokullarında yapılacak “Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” geçtiğimiz sene hayata geçmiş ve yüzlerce öğrenci velisine ulaşmıştı.