“Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” Güzelyurt’ta düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde hayata geçirilen “Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Güzelyurt ve Lefke ilçelerinden 16 okuldaki öğrencilerin ebeveynlerinin ve bölge halkının katıldığı söyleşide, konuşmacılar Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin ve Prof. Dr. Sibel Dinçyürek, deneyimlerini paylaşıp ebeveynlerin sorularını yanıtladı.

Etkinlikte, ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı” ücretsiz dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülüğünde projelendirilen ve ülke genelinde tüm devlet anaokulu ve ilkokullarında yapılacak “Mutlu Çocuklar Ebeveyn Söyleşileri” geçtiğimiz sene hayata geçmiş ve yüzlerce öğrenci velisine ulaşmıştı.