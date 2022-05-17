Müzeler Haftası kutlanıyor

Müzeler Haftası 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeni ile mesaj yayınladı.

Ced, 1977 yılında, Uluslararası Müzeler Konseyi (International Council of Museums-ICOM) tarafından “müzelerin toplumsal gelişimdeki rolü konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak” amacı ile 18 Mayıs gününün “Uluslararası Müze Günü (International Museum Day)” olarak ilan edildiğini kaydetti.

KKTC’de ise 1986 yılında 18-24 Mayıs tarihleri arasındaki haftanın “Müzeler Haftası” olarak ilan edildiğini ve bu kapsamda her yıl çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Nazım Ced, “18 Mayıs’ta müze ve ören yerleri ücretsiz ziyaret edilebilinecek” dedi ve şöyle devam etti:

“Müzelerin toplumsal gelişimdeki işlev ve görevleri nedeni ile 2022 yılı Müzeler Haftası’nda müzeler konusunda toplumsal farkındalık yaratmak üzere tasarlanmış etkinlikler düzenlenecektir.

Bu etkinliklerden ilki, 18 Mayıs 2022 tarihinde ziyaretçilerin hizmetine sunulacak olan Güzelyurt İlçesi’nde bulunan Güzelyurt Tren İstasyonu Müzesi açılış töreni olacaktır.

Kıbrıs Hükümeti Demiryolu 1905 – 1951 yılları arasında ulaşım ve taşımacılık adına tarihimizde çok önemli bir role sahiptir. Güzelyurt’ta Tren İstasyonu ile ilgili günümüze kadar ayakta kalmış olan istasyon binası, vagon hangarı ve mal hangarı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi olarak anıt bina olarak ilan edilmiştir. Binanın müzeye dönüştürülmesi amacı ile 14 Kasım 2017 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlanmış ve 18 Aralık 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Aralık 2021 tarihinde ise iç düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Ayni gün Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi’nde Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Öztürk Kömleksiz ile ‘Etkinliklerle Müze Eğitimi’ adlı kitap tanıtımı ve ilkokul öğrencilerine yönelik müze eğitim çalışması gerçekleştirilecektir. Ayrıca Rehber Hasan Karlıtaş ve Üniversitesi öğrencileri ile ‘Adım Adım Güzelyurt’ gezisi gerçekleştirilecektir. Bir diğer etkinlik ise, Lefkoşa’da Kültür Dairesi işbirliği ile 20 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan ilkokul öğrencilerinin de olacağı bando eşliğinde kortej yürüyüşü ardından Geçmişten Günümüze Lüzinyan Evi Müzesi’nde Etkileşimli Drama Derneği üyelerinin ilkokul öğrencilerine yönelik yapacağı drama etkinliği olacaktır.

Bu etkinlikler yanında yine ilkokul öğrencilerine Müzeleri sevdirmek ve benimsetmek adına Lefkoşa’da ve Gazimağusa’da Müdürlüğümüze bağlı alanlarda etkinlikler düzenlenecektir. Bu bağlamda, 23 – 24 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa’da Seramik Sanatçısı Bedia Kale ile Gazimağusa’da Zeka Mazhar eşliğinde ilkokul öğrencilerine yönelik Seramik çalışmaları gerçekleşecektir. Ayrıca Prof. Dr. Şevket Öznur ise Gazimağusa Namık Kemal Zindanı önünde öğrencilere ‘Namık Kemal Efsanesi’ hakkında bilgi verecektir.

Uluslararası Müze Günü olan 18 Mayıs günü ise Müdürlüğümüze bağlı tüm müze ve ören yerlerimize girişlerden ücret alınmayacaktır.

Müzeler Günü teması olarak bu yıl belirlenen ‘Müzelerin Gücü’ sloganından yola çıkarak daha çağdaş, daha güçlü, daha vizyonlu bir müzecilik anlayışı ile ülkemize, tüm müzecilerimize ve çalışanlarına, halkımıza ve müzeye gönül koymuş herkese hayırlı olmasını diliyorum.”