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Müzik izinleri askıya alındı

Müzik izinleri askıya alındı
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı, Çevre Koruma Dairesi tarafından, tüm dünyayı etkisi altına alan “Koronavirüs” salgını tedbirleri kapsamında, KKTC genelindeki tüm müzikli eğlence yerlerinin, Çevre Koruma Dairesi 18/2012 Çevre Yasası’nın 58. Maddesi kapsamında verilmiş olan müzik izinleri, 13 Mart 2020 tarihini de kapsayacak şekilde, Çevre Yasası’nın 80. Maddesinin (3). Fıkrası uyarınca, ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

KKTC Hükümeti’nin, halk sağlığının korunması kapsamında alacağı yeni tedbirler kapsamında, Bakanlığın ilgili Dairesi’nce alınması gereken ek tedbirlerin, kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

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