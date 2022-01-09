Naaşı bu akşam KKTC'ye geliyor

Birkan Uzun’un naaşı bu akşam saat 19.00’da KKTC’ye geliyor

Amerika’da kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk genç dağcı Birkan Uzun, 10 Ocak Pazartesi günü, programının Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı cenaze töreni ile toprağa verilecek.

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un naaşı, bu akşam saat 19.00’da Ercan Havalimanı’na getirilecek. Birkan Uzun’un naaşının alınmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yer alacak.