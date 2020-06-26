Naci Talat Usar anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin eski Genel Sekreterlerinden, eski Milletvekili Naci Talat Usar’ın 29’uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa Kabristanlığındaki anıt mezarı başında tören düzenlendi.

Törene, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, partililer, Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

USAR

Naci Talat’ın kızı, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli törende yaptığı konuşmada, babasının insan sevgisi olan, enerji dolu herkesi kucaklayan bir kişi olduğunu hatırlattı ve verdiği siyasi mücadeleye değindi.

“iktidarın kendisini adeta imparator gibi gördüğünü ve CTP’nin susturulmak ve sindirilmek, halkın da uyutulmak istendiğini” belirten Usar, CTP’nin tüm bunlar karşısında korkmayarak ve yılmayarak yoluna devam ettiğini kaydetti.

Naci Talat’ın “Bunlar eski bir plağın cızırtıları gibidirler” sözlerini de hatırlatan Sıla Usar, 40 yıldan beri yapılanların bir benzerinin bugün yeniden yaşandığını kaydetti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Naci Talat’ın CTP’lilerin gönlündeki yerinin hiç değişmediğini, Naci Talat o günlerde ne için mücadele vermişse bugün de hatırlanması gerekenler ve uğruna mücadele edilmesi gerekenlerin onlar olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının özgürce ve demokrasi içerisinde yaşayabilmesi için çalışan Naci Talat’ın her zaman, insanlara güler yüzle ve kucaklayarak yaklaştığını belirten Erhürman, günün, Talat’ı özlem ve hasretle anmanın yanında söylemlerini hatırlama günü olduğunu belirtti.

Naci Talat’ın “Kedinin kuyruğunda maşrapa olmayacağız” sözünü anımsatan Erhürman, “Bu özgüven bizim için rehberdir, CTP’liler kendi kararlarını kendileri verirler ve başka hiçkimsenin kuyruğunda maşrapa olmadık, olmayacağız”. dedi ve Talat’ı sevgi, saygı ve özlemle andığını sözlerine ekledi.