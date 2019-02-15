“Nadir Eser” niteliğindeki kitaplar Milli Arşive devredilecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında, Maraş Kütüphanesi’nden sağlanan ve DAÜ Kütüphanesi’nde bulunan “Nadir Eser” niteliğindeki 5,377 adet kitabın Milli Arşiv’e devredilmesine yönelik protokol imzalandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın imza koyduğu protokol töreninde,Bakanlık Müsteşarı Mehmet Burhan, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ile DAÜ yetkilileri de hazır bulundu.

Bakan Cemal Özyiğiti mza töreninde yaptığı konuşmada hızla gelişen ve değişen süreçte kültür alanında önemli gelişmelere tanıklık ettiklerini belirterek, imzalanan protokolün önemine dikkat çekti. Kıbrıs’ın çok önemli tarihsel dokusu ve geçmişi olduğuna dikkat çeken Özyiğit tüm bu doku içerisindeki kültürel birikim ve yaşamı en iyi ve doğal şekilde koruyup gelecek nesillere aktarmanın öncelikli görevlerinden biri olduğunu belirterek sahip oldukları değerleri koruyup gelecek nesillere aktarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

DAÜ’nün 1995 yılında imzalanan protokolle bu eserleri listeleyip bugüne kadar en iyi şekilde koruduğuna dikkat çeken Özyiğit, bu protokol ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üzerine aldıkları bu önemli eserleri Milli Arşiv’e teslim edeceklerini söyledi.

DAÜ Rektörü Necdet Osam ise DAÜ’nün söz konusu eserleri bugüne kadar tüm hassasiyeti ile koruduğunu belirterek bugünden itibaren bu eserleri emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.